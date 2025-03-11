Назван окончательный состав сборной Казахстана по футболу на матчи отбора на чемпионат мира

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев назвал окончательный список игроков на мартовские матчи квалификации на ЧМ-2026, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

В окончательную заявку попали 32 футболиста, которые соберутся на учебно-тренировочном сборе в Анталье (Турция).

Игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах присоединятся к команде 17 марта.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков (оба – «Кайрат»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Дулат Талыспаев («Кеге», Дания).

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Адильбек Жумаханов («Елимай»), Мади Хасейн («Женис»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Эльхан Астанов («Астана»), Ислам Чесноков, Наурызбек Жагоров (оба – «Тобол»), Серикжан Мужиков («Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Алияр Мухамед («Окжетпес»), Георгий Жуков («Пуща», Польша), Динмухамед Караман («Женис»), Давид Есимбеков («Жетысу»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Рамазан Каримов («Астана»).

Напомним, в марте сборная Казахстана в рамках квалификации ЧМ-2026 проведет два выездных матча. 22 марта казахстанцы сыграют против сборной Уэльса. Игра состоится на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе и начнется в ночь на 23 марта в 00:45 по казахстанскому времени.

Через дня дня сборная Казахстана встретится с командой Лихтенштейна. Игра запланирована в городе Вадуц, на стадионе «Райнпарк». Начало матча – в 00:45 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.