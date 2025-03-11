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Назван окончательный состав сборной Казахстана по футболу на матчи отбора на чемпионат мира

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев назвал окончательный список игроков на мартовские матчи квалификации на ЧМ-2026, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

В окончательную заявку попали 32 футболиста, которые соберутся на учебно-тренировочном сборе в Анталье (Турция).

Игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах присоединятся к команде 17 марта.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков (оба – «Кайрат»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Дулат Талыспаев («Кеге», Дания).

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Адильбек Жумаханов («Елимай»), Мади Хасейн («Женис»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Эльхан Астанов («Астана»), Ислам Чесноков, Наурызбек Жагоров (оба – «Тобол»), Серикжан Мужиков («Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Алияр Мухамед («Окжетпес»), Георгий Жуков («Пуща», Польша), Динмухамед Караман («Женис»), Давид Есимбеков («Жетысу»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар»), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Рамазан Каримов («Астана»).

Напомним, в марте сборная Казахстана в рамках квалификации ЧМ-2026 проведет два выездных матча. 22 марта казахстанцы сыграют против сборной Уэльса. Игра состоится на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе и начнется в ночь на 23 марта в 00:45 по казахстанскому времени.

Через дня дня сборная Казахстана встретится с командой Лихтенштейна. Игра запланирована в городе Вадуц, на стадионе «Райнпарк». Начало матча – в 00:45 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2227154-nazvan-okonchatelnyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-matchi-otbora-na-chempionat-mira/