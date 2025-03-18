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Жена капитана "Ордабасы" вступилась за него после критики акима Шымкента

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Махаббат и Асхат Тагыберген
Махаббат и Асхат Тагыберген. Фото: instagram.com/tagybergen_mahabbat

Жена капитана футбольного клуба "Ордабасы" Асхата Тагыбергена Махаббат Тагыберген вступилась за мужа, опубликовав пост на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Махаббат поделилась роликом, на котором запечатлены яркие моменты из спортивной карьеры Асхата Тагыбергена.

"Как жена Асхата я горжусь его вкладом в футбол, его честной игрой и полной самоотдачей. Я ни с кем не спорю, не ссорюсь, но и молчать о несправедливости неправильно. Уважаю каждого фаната, но давайте не забывать и хорошие моменты, зациклившись лишь на одном сезоне. Большое спасибо за поддержку!" - написала девушка.

Пост стал ответом на сделанное накануне заявление акима Шымкента Габита Сыздыкбекова.

Градоначальник заявил, что клуб "Ордабасы", капитаном которого является Асхат Тагыберген, достался администрации города в плачевном состоянии. При этом зарплата игроков клуба составляет порядка 15 млн тенге, но власти не могут ее урезать.

"Контракты на 2 года, они зарегистрированы в УЕФА. Если с ними разорвем контракты, то мы должны будем выплатить полную неустойку.

Асхат Тагыберген (полузащитник и капитан "Ордабасы" - прим. ред.) уже играть не может, уходить тоже не хочет, сидит. Говорю открыто, зарплата - 20 000 000 тенге. Я ничего не могу поделать в этой ситуации", - заявил Сыздыбеков.

Отметим, летом прошлого года авторитетный портал Transfermarkt назвал 10 самых дорогих футболистов Казахстана. Тагыберген занял пятую строчку рейтинга, его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

Добавим также, что в октябре прошлого года Антикор и Минспорта провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта.

Выяснилось, что только за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге. Кроме того, запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге на текущий и предстоящие два года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228915-zhena-kapitana-ordabasy-vstupilas-za-nego-posle-kritiki-akima-shymkenta/