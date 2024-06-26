Назван самый дорогой футболист чемпионата Казахстана

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Самым дорогим игроком турнира признан Максим Самородов, передает NUR.KZ.
Переоценку стоимостей эксперты связали с приближением к середине сезона КПЛ и открытием трансферного окна в Казахстане.
Самородов на треть увеличил свой рыночный показатель. Теперь его трансферная стоимость равна 1,2 миллиона евро вместо 900 тысяч евро. 21-летний форвард "Актобе" и сборной Казахстана — единственный футболист КПЛ, который оценивается в сумму больше миллиона евро.
Самый внушительный прогресс в трансферной стоимости в КПЛ показал Адилет Садыбеков. 22-летний полузащитник алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана вырос в цене с 300 до 700 тысяч евро.
Среди обратных примеров эксперты выделили Саду Тиуба. Трансферная стоимость сенегальского форварда снизилась с 1 миллиона до 700 тысяч евро. При этом в среду семейский "Елимай" объявил об уходе Тиуба из команды.
Обновленный топ-10 самых дорогих футболистов КПЛ выглядит так:
- Максим Самородов (Казахстан / "Актобе") — 1,2 миллиона евро;
- Валерий Громыко (Беларусь / "Кайсар") — 900 тысяч евро;
- Габи Кики (Камерун / "Актобе") — 900 тысяч евро;
- Артем Беседин (Украина / "Ордабасы") — 800 тысяч евро;
- Асхат Тагыберген (Казахстан / "Ордабасы") — 800 тысяч евро;
- Иброхимхалил Юлдошев (Узбекистан / "Кайрат") — 800 тысяч евро;
- Ловро Цвек (Хорватия / "Ордабасы") — 800 тысяч евро;
- Макс Эбонг (Беларусь / "Астана) — 800 тысяч евро;
- Егор Сорокин (Россия / "Елимай) — 800 тысяч евро;
- Алибек Касым (Казахстан / "Актобе") — 800 тысяч евро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2124582-nazvan-samyy-dorogoy-futbolist-chempionata-kazahstana/