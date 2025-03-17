"Уходить не хочет": аким Шымкента заявил, что капитан ФК "Ордабасы" получает 20 млн тенге в месяц

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков раскрыл зарплату полузащитника и капитана футбольного клуба "Ордабасы" Асхата Тагыбергена, передает портал KazFootball.kz.

По словам акима мегаполиса, средняя зарплата игроков клуба составляет 15 млн тенге, но власти города ничего с этим сделать не могут.

"Нам оставили "болотную" команду. Средняя зарплата футболистов - 15 млн тенге.

Контракты на 2 года, они зарегистрированы в УЕФА. Если с ними разорвем контракты, то мы должны будем выплатить полную неустойку.

Асхат Тагыберген (полузащитник и капитан "Ордабасы" - прим. ред.) уже играть не может, уходить тоже не хочет, сидит. Говорю открыто, зарплата - 20 000 000 тенге. Я ничего не могу поделать в этой ситуации", - заявил Сыздыбеков.

Отметим, летом прошлого года авторитетный портал Transfermarkt назвал 10 самых дорогих футболистов Казахстана. Тагыберген занял пятую строчку рейтинга, его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Напомним, в октябре прошлого года Антикор и Минспорта провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта.

Выяснилось, что только за последние 6 лет финансирование спортивной отрасли составило порядка 1,4 триллиона тенге. Кроме того, запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге на текущий и предстоящие два года.