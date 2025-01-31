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"Колоссальный ущерб": что важно знать о противостоянии Казахстанской федерации футбола и QFL

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Трофей Суперкубка Казахстана по футболу
Трофей Суперкубка Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Qazaqstan Football League

Руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) приняло решительные меры в отношении Qazaqstan Football League. В QFL назвали новые шаги односторонней и поспешной инициативой, передает NUR.KZ.

В декабре новым президентом КФФ был избран Марат Омаров. При нем уже произошел ряд кадровых перестановок, в том числе на руководящих должностях. Сменился и главный тренер мужской сборной Казахстана — вместо россиянина Станислава Черчесова этот пост занял отечественный специалист Али Алиев. Также была представлена новая стратегия развития казахстанского футбола.

В частности, вице-президент КФФ Давид Лория уделил внимание проблемам с судейством. Он анонсировал назначение специалиста по рекомендации УЕФА на должность директора департамента судейства и инспектирования. Также рассматривается перспектива приглашения зарубежных арбитров категории ФИФА для работы на центральных матчах чемпионата Казахстана.

Кроме того, было анонсировано, что управление профессиональным футболом вернется под эгиду КФФ с целью "обеспечить прозрачность работы всей системы". Лория затем пояснил, что речь идет в том числе о взаимодействии с QFL, которая была организатором чемпионата Казахстана в трех дивизионах, Кубка и Суперкубка страны, Кубка лиги.

"В последнее время работа профессиональной футбольной лиги вызвала немало критики со стороны клубов, экспертов и болельщиков. Исходя из этого, Казахстанская федерация футбола, руководствуясь своими полномочиями, приняла решение отозвать права на проведение всех официальных соревнований под эгидой QFL и передать их дирекции по проведению соревнований", — заявил Лория.

Примером частого повода для недовольства функционер назвал качество трансляций матчей. Лория заверил, что этому вопросу будет уделено особое внимание с целью не только улучшить зрительский опыт, но и "повысить популярность казахстанского футбола, привлечь новых болельщиков, партнеров и спонсоров".

Стоит отметить, что с момента фактического появления QFL прошло меньше года. В прошлом феврале в результате ребрендинга эта организация заменила Профессиональную футбольную лигу Казахстана. В рамках этого процесса был презентован ряд проектов, в том числе новые турниры — Женская лига и Кубок лиги. Отдельно гарантировалось улучшение качества трансляций.

В нынешнее межсезонье в QFL также сменился руководитель. Новым главой организации был избран Ерлан Джамантаев. При его участии 30 января прошла онлайн-конференция, посвященная реформам от КФФ. В мероприятии приняли участие 28 клубов-учредителей QFL, представляющих все профессиональные футбольные лиги Казахстана. Был рассмотрен вопрос передачи прав на проведение соревнований.

Согласно заявлению QFL, руководители клубов высказались о "недопустимости изменения существующего формата в максимально сжатые сроки без учета мнения всех заинтересованных сторон и необходимости предварительного конструктивного диалога заблаговременно до начала соревнований". Именно эта позиция выбрана основной при взаимодействии с КФФ, чья инициатива называется односторонней.

Участники конференции также подчеркнули наличие действующих договорных обязательств между QFL и казахстанскими и международными партнерами. "Поспешная инициатива КФФ нанесет колоссальный ущерб имиджу и вызовет осуждение регулятивных футбольных органов, таких как ФИФА, УЕФА и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг", — добавили в организации.

Ранее в QFL анонсировали сроки начала нового сезона. Совет лиги утвердил дату матча за Суперкубок Казахстана между алматинским "Кайратом" и "Актобе". Игра запланирована на 22 февраля на "Астана Арене".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2217012-kolossalnyy-ushcherb-chto-vazhno-znat-o-protivostoyanii-kazahstanskoy-federacii-futbola-i-qfl/