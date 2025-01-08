Избран новый президент Qazaqstan Football League

Ерлан Джамантаев стал новым президентом Qazaqstan Football League, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации, под эгидой которой проходит чемпионат Казахстана.

Соответствующее решение было принято на заочном заседании общего собрания членов лиги. Кандидатуру 50-летнего казахстанского функционера поддержали большинство участников мероприятия.

Джамантаев в прошлом профессиональном занимался футболом. Затем он был руководителем и главным тренером астанинского частного клуба "Ушкын-Искра". Также в разные годы возглавлял национальную сборную Казахстана по пляжному футболу и Департамент массового, женского футбола и футзала Казахстанской федерации футбола.

С 2021 по 2023 годы Джамантаев возглавлял правление ФК "Актобе". За время его работы команда выиграла серебро чемпионата Казахстана. Затем функционер стал директором кокшетауского "Окжетпеса", который при его руководстве стал пятикратным чемпионом Первой лиги.

Кроме того, на момент избрания главой QFL Джамантаев занимает пост генерального секретаря ассоциации "Республиканская лига частных футбольных школ и академий".

Предыдущим президентом QFL был Гани Кайназаров. В декабре стало известно, что он покинул организацию и вернулся на должность директора Департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола.

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