Нового тренера назначили в сборной Казахстана по футболу

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана назначен отечественный специалист Али Алиев, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Ассистентами и.о. главного тренера будут бывшие игроки национальной сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев и Елдос Ахметов.

По данным КФФ, Али Ханалиевич родился 27 октября 1980 года в г. Алматы. В бытность футболистом выступал за такие клубы, как "ЦСКА-Кайрат", "Кайрат", "Иртыш", "Тобол", "Восток", "Ордабасы" и "Кызылжар". Также имеет опыт выступления за турецкие команды "Акчаабат Себатспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Карталспор" и "Диярбакырспор".

В 1999 году в составе молодежной сборной Казахстана сыграл на молодежном чемпионате мира, который прошел в Нигерии. За национальную сборную дебютировал в 2002 году в товарищеском матче против Эстонии.

Тренерскую карьеру Алиев начинал в качестве играющего тренера в "Ордабасы" в 2014. После завершения игровой карьеры в 2018 году возглавил петропавловский "Кызылжар" и вывел команду в Премьер-лигу.

В 2021 году Алиев работал главным тренером карагандинского "Шахтера", а затем возглавил молодежный состав ФК "Астана".

В 2022 году он руководил командой "Женис", после чего снова возглавил "Кызылжар". Под его руководством петропавловский клуб дошел до третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, где одержал победу над хорватским "Осиеком".

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Ранее российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Трудовое соглашение с 61-летним российским специалистом расторгнуто по обоюдному решению сторон. Как уточнили в КФФ сборную Казахстана покинет и весь тренерский штаб, работавший с Черчесовым.

Черчесов возглавил национальную команду в июне 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана дебютировала во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команда потерпела пять поражений при одной ничьей, не забила ни одного гола и опустилась в третий дивизион.