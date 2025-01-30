Потасовкой обернулся матч "Кайрата" в Турции (видео)

Алматинский "Кайрат" сыграл с боснийским "Борац" на учебно-тренировочном сборе в Турции. Игра завершилась вничью, однако после матча игроки устроили массовую потасовку на поле, передает Sports.kz.

Алматинский "Кайрат" провел первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником алматинцев был действующий чемпион Боснии и Герцеговины, участник плей-офф Лиги Конференций клуб "Борац" из Баня-Луки.

Поединок завершился безголевой ничьей, а на 90-й минуте вратарь чемпиона Казахстана Темирлан Анарбеков отбил пенальти. После финального свистка на поле произошла потасовка, в которую ввязались игроки обеих команд, запасные, тренерский штаб и персонал.

Напомним, осенью прошлого года конфликт футбольных фанатов закончился стрельбой в Караганде. В Сети появилось видео потасовки между фанатами "Жениса" и "Астаны" после матча - на нем можно услышать звук выстрела. В ДП пояснили, что сотрудник охранного агентства произвел предупредительный выстрел в воздух из охолощенного пистолета для пресечения хулиганских действий болельщиков.

Летом массовая потасовка футбольных болельщиков попала на видео в Шымкенте. Болельщики "Ордабасы" и "Актобе" устроили драку перед матчем - нарушители были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

До этого в Алматы во время матча избили футбольного судью. Инцидент с массовой потасовкой произошел в рамках матча любительской футбольной лиги (J-лига) между командами "Пионер" и "Эриксон".