Массовая потасовка футбольных болельщиков попала на видео в Шымкенте

В Сети появилась информация о потасовке болельщиков во время футбольного матча в Шымкенте. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Match KZ появились два видео того, как в Шымкенте болельщики "Ордабасы" и "Актобе" устроили драку перед матчем, также полицейские выводили фанатов со стадиона.

О том, что произошло во время матча на стадионе, рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.

"25 августа на Центральном стадионе Шымкента в ходе проведения спортивного мероприятия сотрудники полиции оперативно пресекли правонарушения, совершенные болельщиками. Нарушители были незамедлительно доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства", - пояснили в ведомстве.

В ДП Шымкента отметили, что в настоящее время проводится проверка, по итогам которой действия каждого участника будут детально проанализированы и получат правовую оценку.

"Органы внутренних дел продолжат обеспечивать безопасность и порядок на массовых мероприятиях, предупреждая любые противоправные действия", - заявили в ведомстве.

Напомним, вчера футболисты шымкентского "Ордабасы" на своем поле сыграли вничью с "Актобе" в матче 18-го тура Казахстанской премьер-лиги. Встреча прошла на Центральном стадионе имени Кажымукана и завершилась со счетом 1:1.

Ранее в Алматы во время матча избили футбольного судью. Инцидент с массовой потасовкой произошел в рамках матча любительской футбольной лиги (J-лига) между командами "Пионер" и "Эриксон".

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