Футбольного судью избили во время матча в Алматы

Инцидент с потасовкой произошел в рамках матча любительской футбольной лиги (J-лига) в Алматы между командами "Пионер" и "Эриксон", передает NUR.KZ.

На 79-й минуте встречи между игроками команды завязалась потасовка и арбитр матча пытался успокоить одного из футболистов "Пионера". Затем спортсмен и вовсе получил красную карточку за неприличный жест.

После чего, вышеназванная команда устроила массовую драку в подтрибунном помещении, в ходе которой пострадал рефери.

Как заявляет Telegram-канал "ЖаркOFF" арбитр зафиксировал многочисленные побои после массовой драки.

"Согласно диагнозу врачей, у Карпова сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и грудной клетки", - гласит медицинское заключение.

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