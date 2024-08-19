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Футбольного судью избили во время матча в Алматы

Опубликовано:

Футбольный мяч
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pixabay.com

Инцидент с потасовкой произошел в рамках матча любительской футбольной лиги (J-лига) в Алматы между командами "Пионер" и "Эриксон", передает NUR.KZ.

На 79-й минуте встречи между игроками команды завязалась потасовка и арбитр матча пытался успокоить одного из футболистов "Пионера". Затем спортсмен и вовсе получил красную карточку за неприличный жест.

После чего, вышеназванная команда устроила массовую драку в подтрибунном помещении, в ходе которой пострадал рефери.

Как заявляет Telegram-канал "ЖаркOFF" арбитр зафиксировал многочисленные побои после массовой драки.

"Согласно диагнозу врачей, у Карпова сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и грудной клетки", - гласит медицинское заключение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2150542-futbolnogo-sudyu-izbili-vo-vremya-matcha-v-almaty/

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