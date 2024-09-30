Конфликт футбольных фанатов закончился стрельбой в Караганде (видео)

В Сети появилось видео потасовки между фанатами "Жениса" и "Астаны" в Караганде после матча команд. На нем можно услышать звук выстрела. В ДП региона прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

"После матча "Женис" - "Астана" между фанатами клуба произошла потасовка. Один из болельщиков "Жениса" открыл огонь по фанатам "Астаны", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Сети.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, после завершения футбольного матча при посадке болельщиков двух команд в автобус между ними возник конфликт.

"Для пресечения хулиганских действий сотрудник охранного агентства произвел предупредительный выстрел в воздух из охолощенного пистолета", - рассказали в ведомстве.

Здесь отметили, что в результате произошедшего пострадавших нет.

"Ситуация была оперативно урегулирована и дальнейших нарушений общественного порядка не допущено", - добавили в ДП региона.

Напомним, столичный футбольный клуб "Женис" добыл ничью в рамках перенесенного матча 18-го тура Казахстанской премьер-лиги против "Астаны". Астанинское дерби приняла центральная арена Караганды - стадион "Шахтер". Матч завершился со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что болельщики устроили массовую потасовку во время матча за Суперкубок Казахстана по футболу, который прошел в турецкой Анталье. Отмечалось, что на трибунах завязалась перепалка между несколькими фанатами, которая переросла в драку. Один из участников бросил в своих оппонентов стул. Сотрудники стадиона пытались разнять зрителей. О пострадавших в инциденте не говорилось.

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