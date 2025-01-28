Казахский язык и увольнение: Черчесов выступил на российском телевидении после отставки

Станислав Черчесов посетил прямой эфир российского телеканала "Матч ТВ" после новости об уходе с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Об отставке российского специалиста было официально объявлено в понедельник. После этого Черчесов заявил, что передал информацию юристам, которые занимаются документами.

"Есть определенное решение, но решение решением, а юридически это надо оформлять. Вот когда будет юридически оформлено, тогда все будет завершено. Со мной связались, мы позавтракали с генеральным секретарем, он мне определенные пожелания федерации сказал. Я говорю: "Окей, вопросов нет". Президент [КФФ Марат Омаров] принял решение. Юристы занимаются, бумага будет — я ее подпишу. А пока перед вами сидит главный тренер сборной Казахстана.

Мы с президентом говорили абсолютно спокойно. Новый президент, ему надо время, чтобы разобраться во всем. Пожелал удачи, телефон есть — на связи. Это нормальный рабочий процесс. Немного неприятный, потому что не до конца сделал то, что планировали. Можно сказать, фундамент уже готов. Но такая ситуация, зато я здесь", — заявил Черчесов.

Также тренера спросили, выучил ли он казахский язык за время работы в стране.

"Вам соврать или правду сказать? Естественно, я какие-то слова знаю, но все равно, хочешь не хочешь, все тебя по-русски понимают. Вот когда в Венгрию приехал, там реально надо было вспоминать английский", — ответил Черчесов.

Ранее о возможном возвращении в сборную Казахстана высказался Магомед Адиев, который работал главным тренером команды до прихода Черчесова.

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