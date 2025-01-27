"Передал информацию юристам": Черчесов раскрыл детали увольнения из сборной Казахстана

Станислав Черчесов в комментарии "Спорт-Экспрессу" высказался о своем уходе с поста главного тренера мужской сборной Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Казахстанская федерация футбола объявила об отставке российского специалиста в понедельник. В официальном сообщении указано, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем.

Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком — еще раз подтвердил ему все то же самое. Он связался с президентом федерации — функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта — как моего, так и моих помощников", — рассказал Черчесов.

Ранее в КФФ подтвердили, что из сборной Казахстана тренерский штаб уйдет в полном составе. Кандидатура нового тренера на данный момент находится на стадии рассмотрения.

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