Адиев высказался о возвращении в сборную Казахстана по футболу после ухода Черчесова

Магомед Адиев в беседе с Odds.ru оценил вероятность своего возвращения в сборную Казахстана по футболу после ухода Станислава Черчесова, передает NUR.KZ.

О кадровых перестановках в мужской национальной команде было объявлено в понедельник. Черчесов покинул сборную Казахстана вместе со своим штабом.

Российский специалист стал главным тренером команды в июне 2024 года, сменив на этом посту своего соотечественника Адиева.

"Никто из федерации со мной не связывался. Я так понимаю, там будет местный специалист", — сказал Адиев о возможном возвращении в сборную Казахстана.

Также бывший главный тренер команды прокомментировал последние результаты своего коллеги.

"Федерация и Черчесов приняли обоюдное решение, которое выгодно всем. В любом регионе сейчас сложно работать. Образно говоря, если сейчас поехать в Татарстан или Чечню, то там будет своя специфика. И в Казахстане есть своя специфика, и нам, тренерам, приходится учитывать это и стараться дать результат.

Что у Черчесова не получилось, честно, не знаю. Я смотрел матчи сборной, но как болельщик, и не пытался смотреть, что он делает. Он главный тренер, ему и оценивать. Не получилось дать результат, это всем очевидно. Наверное, это и послужило каким-то катализатором", — сказал Адиев в интервью Odds.ru.

По мнению российского специалиста, повлиять на отставку Черчесова могли и скандалы с представителями СМИ, в том числе на языковой основе.

"Всякое может быть, но потом они находили общий язык. Наверное, тут все вкупе. Но вы все равно понимаете, что нас, тренеров, все равно судят по результату. Если есть результат, то все закрывается спокойно", — заключил Адиев.

Ранее сам Черчесов раскрыл детали своего увольнения из сборной Казахстана по футболу.

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