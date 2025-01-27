Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола на официальном сайте сообщила, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера мужской национальной сборной, передает NUR.KZ.

Трудовое соглашение с 61-летним российским специалистом расторгнуто по обоюдному решению сторон. Сборную Казахстана покидает и весь тренерский штаб, работавший с Черчесовым.

Кандидатура нового главного тренера пока находится на стадии рассмотрения.

"Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере!" — сказано в релизе.

Черчесов возглавил национальную команду в июне 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана дебютировала во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команда потерпела пять поражений при одной ничьей, не забила ни одного гола и опустилась в третий дивизион.

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