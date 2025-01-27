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Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Pedja Milosavljevic/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанская федерация футбола на официальном сайте сообщила, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера мужской национальной сборной, передает NUR.KZ.

Трудовое соглашение с 61-летним российским специалистом расторгнуто по обоюдному решению сторон. Сборную Казахстана покидает и весь тренерский штаб, работавший с Черчесовым.

Кандидатура нового главного тренера пока находится на стадии рассмотрения.

"Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере!" — сказано в релизе.

Черчесов возглавил национальную команду в июне 2024 года. Под его руководством сборная Казахстана дебютировала во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команда потерпела пять поражений при одной ничьей, не забила ни одного гола и опустилась в третий дивизион.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2215479-stanislav-cherchesov-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/

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