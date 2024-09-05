Стали известны номинанты на "Золотой мяч": впервые за 21 год в списке нет Месси и Роналду

Журнал France Football опубликовал список номинантов на награду "Золотой мяч" в 2024 году, передает NUR.KZ. В список вошли 30 футболистов, среди которых нет Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

На странице премии "Ballondorofficial" в Instagram опубликованы все номинанты на награду "Золотой мяч" во всех категориях по итогам сезона 2023/24. В список номинантов вошли:

Джуд Беллингем ("Реал Мадрид"); Рубен Диаш ("Манчестер Сити"); Фил Фоден ("Манчестер Сити"); Федерико Вальверде ("Реал Мадрид"); Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"); Родри ("Манчестер Сити"); Деклан Райс ("Арсенал"); Гарри Кейн ("Бавария Мюнхен"); Витинья ("ПСЖ"); Коул Палмер ("Челси"); Дани Карвахаль ("Реал Мадрид"); Ламин Ямаль ("Барселона"); Букайо Сака ("Арсенал"); Вильям Салиба ("Арсенал"); Хакан Чалханоглу ("Интер"); Килиан Мбаппе ("ПСЖ" / "Реал Мадрид"); Алехандро Гримальдо ("Байер"); Адемола Лукман ("Аталанта"); Лаутаро Мартинес ("Интер"); Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид"); Артём Довбик ("Жирона" / "Рома"); Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"); Тони Кроос ("Реал Мадрид", завершил карьеру); Мартин Эдегор ("Арсенал"); Дани Ольмо ("РБ Лейпциг" / "Барселона"); Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид"); Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао"); Флориан Вирц ("Байер"); Гранит Джака ("Байер"); Матс Хуммельс ("Боруссия Дортмунд" / "Рома").

По данным РБК, впервые с 2003 года в расширенном списке не оказалось Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Месси рекордные восемь раз завоевывал "Золотой мяч" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Он неизменно попадал в число претендентов в 2006-2021 годах, а также в 2023-м.

Роналду во второй раз подряд оказался вне числа претендентов. Португалец неизменно входил в список номинантов в 2004-2022 гг. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг.) и занимает по этому показателю второе место после Месси.

"Золотой мяч" вручается France Football с 1956 года. Церемония вручения 68-й по счету престижнейшей награды пройдет 28 октября.

Напомним, в прошлом году аргентинец Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира и побил собственный рекорд по числу побед в премии.

Позже Лионель Месси подарил музею испанского клуба "Барселона" восьмой "Золотой мяч".

В прошлом году стало известно, что УЕФА становится партнером Groupe Amary, которая владеет медиакомпаниями L'Equipe и France Football - основателями "Золотого мяча". Целью сотрудничества была заявлена совместная организация премии с 2024 года.