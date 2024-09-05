Стали известны номинанты на "Золотой мяч": впервые за 21 год в списке нет Месси и Роналду

Журнал France Football опубликовал список номинантов на награду "Золотой мяч" в 2024 году, передает NUR.KZ. В список вошли 30 футболистов, среди которых нет Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
На странице премии "Ballondorofficial" в Instagram опубликованы все номинанты на награду "Золотой мяч" во всех категориях по итогам сезона 2023/24. В список номинантов вошли:
- Джуд Беллингем ("Реал Мадрид");
- Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
- Фил Фоден ("Манчестер Сити");
- Федерико Вальверде ("Реал Мадрид");
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");
- Родри ("Манчестер Сити");
- Деклан Райс ("Арсенал");
- Гарри Кейн ("Бавария Мюнхен");
- Витинья ("ПСЖ");
- Коул Палмер ("Челси");
- Дани Карвахаль ("Реал Мадрид");
- Ламин Ямаль ("Барселона");
- Букайо Сака ("Арсенал");
- Вильям Салиба ("Арсенал");
- Хакан Чалханоглу ("Интер");
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ" / "Реал Мадрид");
- Алехандро Гримальдо ("Байер");
- Адемола Лукман ("Аталанта");
- Лаутаро Мартинес ("Интер");
- Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид");
- Артём Довбик ("Жирона" / "Рома");
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- Тони Кроос ("Реал Мадрид", завершил карьеру);
- Мартин Эдегор ("Арсенал");
- Дани Ольмо ("РБ Лейпциг" / "Барселона");
- Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид");
- Нико Уильямс ("Атлетик Бильбао");
- Флориан Вирц ("Байер");
- Гранит Джака ("Байер");
- Матс Хуммельс ("Боруссия Дортмунд" / "Рома").
По данным РБК, впервые с 2003 года в расширенном списке не оказалось Лионеля Месси или Криштиану Роналду. Месси рекордные восемь раз завоевывал "Золотой мяч" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Он неизменно попадал в число претендентов в 2006-2021 годах, а также в 2023-м.
Роналду во второй раз подряд оказался вне числа претендентов. Португалец неизменно входил в список номинантов в 2004-2022 гг. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг.) и занимает по этому показателю второе место после Месси.
"Золотой мяч" вручается France Football с 1956 года. Церемония вручения 68-й по счету престижнейшей награды пройдет 28 октября.
Напомним, в прошлом году аргентинец Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира и побил собственный рекорд по числу побед в премии.
Позже Лионель Месси подарил музею испанского клуба "Барселона" восьмой "Золотой мяч".
В прошлом году стало известно, что УЕФА становится партнером Groupe Amary, которая владеет медиакомпаниями L'Equipe и France Football - основателями "Золотого мяча". Целью сотрудничества была заявлена совместная организация премии с 2024 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2157391-stali-izvestny-nominanty-na-zolotoy-myach-vpervye-za-21-god-v-spiske-net-messi-i-ronaldu/