Лионель Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч"

Аргентинец Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист мира и побил собственный рекорд по числу побед в премии, передает NUR.KZ.

Торжественная церемония прошла в парижском театре Шатле. "Золотой мяч", учрежденный французским журналом France Football, был вручен в 67-й раз. В голосовании за номинантов участвуют капитаны и главные тренеры национальных сборных, а также журналисты.

"Золотой мяч" Месси вручил победитель Лиги чемпионов, бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. На мероприятии с лауреатом присутствовали его супруга Антонелла Рокуццо и трое их сыновей.

В прошлом сезоне Месси в составе сборной Аргентины впервые стал чемпионом мира и был признан лучшим футболистом турнира. С "Пари Сен-Жермен" форвард выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, а в летнее трансферное окно он на правах свободного агента перешел в американский "Интер Майами", который выступает в МЛС.

Остальные места в топ-5 в порядке убывания заняли норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), француз Килиан Мбаппе ("ПСЖ), бельгиец Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и испанец Родри ("Манчестер Сити"). Пятикратный обладатель награды Криштиану Роналду не вошел в число тридцати номинантов.

В борьбе за женский "Золотой мяч" первенствовала Айтана Бонмати. Полузащитница "Барселоны" и сборной Испании в прошлом сезоне стала победительницей чемпионата мира, Лиги чемпионов УЕФА, чемпионата и Суперкубка Испании. Наградил футболистку серб Новак Джокович — первая ракетка мира в мужском теннисе.

Новак Джокович и Айтана Бонмати: Pascal Le Segretain/Getty Images

Эмилиано Мартинес как лучший вратарь сезона получил Приз имени Льва Яшина. Голкипер английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины завоевал золото чемпионата мира 2022 года и был удостоен "Золотой перчатки" по итогам турнира. В Париже награду футболисту вручил его отец.

Джуд Беллингем получил Трофей Копа — приз лучшему молодому футболисту, не достигшему возраста 21 года. В прошлом сезоне англичанин выступал за немецкую "Боруссию" (Дортмунд), после чего перешел в испанский "Реал" за сумму более 100 млн евро. Награду полузащитнику вручил победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Эден Азар, который в октябре объявил о завершении карьеры.

Джуд Беллингем: Pascal Le Segretain/Getty Images

Холанд стал обладателем Приза имени Герда Мюллера как лучший бомбардир прошлого сезона. Форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии забил 56 мячей во всех турнирах.

Второй раз в истории был вручен Приз имени Сократеса — награда футболисту, который отметился благотворительной деятельностью, участием в гражданских и социальных проектах. Лауреатом стал форвард "Реала" Винисиус. Бразилец занимается развитием образовательного приложения для малообеспеченных студентов, в которое за последние годы инвестировал миллионы евро.

Лучшим женским футбольным клубом по итогам сезона признали испанскую "Барселону", мужским — английский "Манчестер Сити".

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