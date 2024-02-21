Месси подарил "Золотой мяч" музею "Барселоны"

Аргентинский футболист Лионель Месси подарил музею испанского клуба "Барселона" восьмой "Золотой мяч", передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу журналиста Микеля Бласкеса в сети X.

По словам журналиста, хоть Месси сейчас не играет за клуб «Барселона», он хотел, чтобы восьмой «Золотой мяч» остался на том же месте, что и предыдущие награды.

Стоит отметить, что Месси в 2023 году в восьмой раз выиграл «Золотой мяч». Он также выигрывал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Аргентинский футболист выступает за американскую команду «Интер Майами» с июля 2023 года. Месси подписал контракт с этим клубом до 2025 года. 36-летний футболист в этом сезоне провел 14 матчей во всех соревнованиях, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Месси на трансферном рынке в 35 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.