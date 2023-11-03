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Новые награды появятся в рамках премии "Золотой мяч" из-за контракта с УЕФА

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Лионель Месси с "Золотым мячом"
Лионель Месси с "Золотым мячом": FRANCK FIFE/Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте объявил о начале сотрудничества с организаторами международной премии "Золотой мяч", передает NUR.KZ.

УЕФА становится партнером Groupe Amary, которая владеет медиакомпаниями L'Equipe и France Football — основателями "Золотого мяча". Целью сотрудничества заявлена совместная организация премии с 2024 года.

"УЕФА и Groupe Amaury намерены повысить статус и глобальный охват престижнейшей награды, а также укрепить чувство единства и сотрудничества в футбольном сообществе", — говорится в релизе.

Подчеркивается, что Groupe Amary останется владельцем бренда "Золотой мяч". Не изменится и система голосования. При этом в УЕФА обещают продвигать глобальные коммерческие права и участвовать в организации церемонии награждения. Актуальные номинации останутся, но будут добавлены и новые награды — для лучших мужских и женских тренеров.

В октябре обладателем "Золотого мяча" по итогам сезона-2022/23 стал Лионель Месси. Аргентинец в восьмой раз получил приз — это мировой рекорд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044065-novye-nagrady-poyavyatsya-v-ramkah-premii-zolotoy-myach-iz-za-kontrakta-s-uefa/

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