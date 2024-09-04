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"Уважение — очень важная вещь": Кержаков сделал заявление после ухода из "Кайрата"

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Российский футбольный тренер Александр Кержаков
Александр Кержаков. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Александр Кержаков в своем Instagram-аккаунте опубликовал заявление после ухода с поста главного тренера алматинского футбольного клуба "Кайрат", передает NUR.KZ.

Об отставке российского специалиста было объявлено во вторник. Кержаков подчеркнул, что сам инициировал увольнение, и объяснил решение "ситуациями, которые считает недопустимыми и непозволительными".

"Моя работа в "Кайрате" завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям — одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ.
Хочу сказать огромное спасибо команде: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы. Спасибо за то, что все эти 3 месяца мы вместе прожили одной идеей — быть на вершине, и у нас это здорово получалось! Спасибо вам за отзывчивость, радушие и ваше трудолюбие. Я это очень ценю.
А также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словами поддержи. Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно всё получится. Удачи!" — заявил Кержаков.

Ранее владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев ответил на информацию об обвинениях и оскорблениях в адрес российского специалиста после поражения алматинцев от "Астаны".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2157255-uvazhenie-ochen-vazhnaya-veshch-kerzhakov-sdelal-zayavlenie-posle-uhoda-iz-kayrata/

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