"Уважение — очень важная вещь": Кержаков сделал заявление после ухода из "Кайрата"

Александр Кержаков в своем Instagram-аккаунте опубликовал заявление после ухода с поста главного тренера алматинского футбольного клуба "Кайрат", передает NUR.KZ.

Об отставке российского специалиста было объявлено во вторник. Кержаков подчеркнул, что сам инициировал увольнение, и объяснил решение "ситуациями, которые считает недопустимыми и непозволительными".

"Моя работа в "Кайрате" завершена. Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям — одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ.

Хочу сказать огромное спасибо команде: футболистам, тренерскому штабу, медицинскому штабу, административному штабу и всем работникам базы. Спасибо за то, что все эти 3 месяца мы вместе прожили одной идеей — быть на вершине, и у нас это здорово получалось! Спасибо вам за отзывчивость, радушие и ваше трудолюбие. Я это очень ценю.

А также хотелось бы сказать спасибо болельщикам клуба за огромное количество сообщений со словами поддержи. Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно всё получится. Удачи!" — заявил Кержаков.

Ранее владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев ответил на информацию об обвинениях и оскорблениях в адрес российского специалиста после поражения алматинцев от "Астаны".

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