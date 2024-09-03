"Недопустимо и непозволительно": Кержаков объяснил уход из "Кайрата"

Александр Кержаков прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера алматинского футбольного клуба "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Во вторник лидер Казахстанской премьер-лиги официально объявил об уходе российского специалиста. Отмечалось, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

Кержаков подтвердил, что сам инициировал увольнение.

"Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время "Кайрат" стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.

Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи", — заявил Кержаков.

В последнем матче под руководством 41-летнего специалиста "Кайрат" минимально уступил "Астане" в дерби двух столиц. На 8 сентября запланирована домашняя товарищеская встреча алматинцев с санкт-петербургским "Зенитом", лучшим бомбардиром в истории российского клуба является именно Кержаков.

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