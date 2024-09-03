Главный тренер ФК "Кайрат" Александр Кержаков подал в отставку, сообщают источники

Российский специалист Александр Кержаков может покинуть пост главного рулевого алматинского "Кайрата" после девяти матчей в сезоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал спортивного инсайдера Ивана Карпова.

41-летний Кержаков возглавил команду в мае этого года. Под его руководством алматинский клуб провел 9 матчей в чемпионате Казахстана, имея в своем активе 5 побед, 2 поражения и еще 2 встречи завершились ничьей.

"Кержаков подал в отставку: Кайрат думает, что делать", - написал журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале.

ФК "Кайрат" пока официально не подтвердил появившуюся информацию.

Напомним, в рамках 19-го тура "Кайрат" в дерби двух столиц уступил "Астане" с минимальным счетом 1:0. Не смотря на это, алматинцы продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Казахстана, имея в своем активе 32 очка.

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