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Боранбаев ответил на обвинения в оскорблении Кержакова

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Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Владелец алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев заявил, что не оскорблял бывшего главного тренера команды Александра Кержакова, передает Telegram-канал "Серый CARDINAL".

Во вторник лидер чемпионата Казахстана по футболу объявил об уходе российского специалиста, который работал в клубе с конца мая. Кержаков подчеркнул, что сам инициировал отставку, и объяснил решение "ситуациями, которые считает недопустимыми и непозволительными".

Позднее российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что после поражения "Кайрата" от "Астаны" Боранбаев в раздевалке при команде кричал и матерился на тренера, а также оскорблял его.

"Конечно, это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и тем более с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин. Мы ему доверяем", — заявил Боранбаев.

На данный момент "Кайрат" возглавляет турнирную таблицу КПЛ. Однако по потерянным очкам команда уступает шымкентскому "Ордабасы"

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2157228-boranbaev-otvetil-na-obvineniya-v-oskorblenii-kerzhakova/

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