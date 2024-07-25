Разгромом завершился первый матч сборной Франции по футболу на домашней Олимпиаде

Футболисты сборной Франции одержали крупную победу над командой США в матче первого тура группового этапа Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе А встретились на стадионе "Велодром" в Марселе. Матч завершился со счетом 3:0.

В составе сборной Франции голами отметились Александр Ляказетт (61 минута), Майкл Олисе (69) и Луак Баде (85).

Победа позволила хозяевам Олимпиады-2024 набрать три очка и по дополнительным показателям обойти команду Новой Зеландии, которая в первом туре обыграла Гвинею со счетом 2:1. Американцы замыкают таблицу группы. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды квартета.

На Олимпиаде в составе футбольных команд выступают спортсмены не старше 23 лет (родившиеся не раньше 1 января 2001 года). Допускается наличие в заявке не более трех игроков старшего возраста.

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