Сборная Украины сенсационно проиграла Ираку в первом матче на Олимпиаде-2024

Футболисты сборной Ирака одержали волевую победу над командой Украины в матче первого тура группового этапа Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе В встретились на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.

Сборная Ирака выиграла со счетом 2:1 благодаря голам Аймена Хуссейна (57 минута, с пенальти) и Али Джассима (75). Единственный мяч украинцев забил Валентин Рубчинский (53).

Победа позволила иракцам набрать три очка и догнать в таблице сборную Марокко, которая ранее обыграла Аргентину в скандальном матче. Украинцы с нулем баллов замыкают группу вместе с южноамериканской командой. В плей-офф турнира выйдут две сильнейшие сборные квартета.

На Олимпиаде в составе футбольных команд выступают спортсмены не старше 23 лет (родившиеся не раньше 1 января 2001 года). Допускается наличие в заявке не более трех игроков старшего возраста.

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