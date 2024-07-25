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Сборная Украины сенсационно проиграла Ираку в первом матче на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Сборная Ирака по футболу на Олимпиаде-2024
Сборная Ирака по футболу на Олимпиаде-2024. Фото: Claudio Villa/Getty Images

Футболисты сборной Ирака одержали волевую победу над командой Украины в матче первого тура группового этапа Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе В встретились на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.

Сборная Ирака выиграла со счетом 2:1 благодаря голам Аймена Хуссейна (57 минута, с пенальти) и Али Джассима (75). Единственный мяч украинцев забил Валентин Рубчинский (53).

Победа позволила иракцам набрать три очка и догнать в таблице сборную Марокко, которая ранее обыграла Аргентину в скандальном матче. Украинцы с нулем баллов замыкают группу вместе с южноамериканской командой. В плей-офф турнира выйдут две сильнейшие сборные квартета.

На Олимпиаде в составе футбольных команд выступают спортсмены не старше 23 лет (родившиеся не раньше 1 января 2001 года). Допускается наличие в заявке не более трех игроков старшего возраста.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2139400-sbornaya-ukrainy-sensacionno-proigrala-iraku-v-pervom-matche-na-olimpiade-2024/

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