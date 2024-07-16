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Опубликована символическая сборная Евро-2024

Опубликовано:

Ламин Ямаль мен Нико Уильямс
Ламин Ямаль мен Нико Уильямс. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Пресс-служба УЕФА обнародовала символическую сборную по итогам чемпионата Европы по футболу 2024 года. В топ-11 вошли шестеро представителей Испании, передает NUR.KZ.

Турнир завершился в воскресенье. В финале сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1.

Именно новые чемпионы получили наибольшее представительство в символической сборной. Также в команду вошли футболисты из еще четырех стран.

Символическая сборная Евро-2024:

  • Вратарь: Майк Меньян (Франция);
  • Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия);
  • Полузащитники: Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо (все — Испания);
  • Форварды: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба — Испания), Джамал Мусиала (Германия).

Символическую сборную составляла специальная техническая комиссия УЕФА. Напомним, ранее были определены самый ценный игрок и лучший молодой футболист Евро-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2135049-opublikovana-simvolicheskaya-sbornaya-evro-2024/

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