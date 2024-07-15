Ламин Ямаль в 17 лет стал самым молодым лучшим молодым футболистом в истории Евро

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на понедельник по казахстанскому времени испанцы обыграли англичан в финале турнира со счетом 2:1. Ямаль стал автором голевой передачи на Нико Уильямса, который забил первый мяч в решающем матче.

По окончании финала на стадионе объявили, что форвард "Барселоны" признан лучшим молодым футболистом Евро-2024. Его на поле наградил президент УЕФА Александер Чеферин.

Ямаль стал самым молодым игроком в истории, который получил эту награду. Приза испанец удостоился в возрасте 17 лет и 1 дня. Ранее лауреатами становились португалец Ренату Саншеш (2016 год) и испанец Педри (2020). Награда вручается футболистам не старше 23 лет.

Всего на Евро-2024 Ямаль принял участие во всех семи матчах своей команды. Он забил один мяч и отдал четыре голевые передачи, а также получил одну желтую карточку.

По ходу турнира форвард стал самым молодым участником, автором гола и результативного паса в истории чемпионатов Европы. Дебютный матч на первенстве в Германии он провел в возрасте 16 лет и 338 дней.

Напомним, награду самому ценному футболисту Евро-2024 получил партнер Ямаля по сборной Испании Родри.

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