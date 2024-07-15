Испанца Родри признали лучшим игроком Евро-2024

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на понедельник испанцы обыграли англичан в финале турнира. После матча на стадионе объявили, что Родри признан самым ценным игроком Евро-2024.

Полузащитник получил награду на поле из рук главы УЕФА Александера Чеферина.

В финале Родри отыграл первый тайм, после чего из-за повреждения был заменен на Мартина Субименди. Всего он принял участие в шести матчах Евро-2024, отметился одним забитым мячом, а также получил три желтые карточки. Средняя точность передач футболиста на турнире составила 92,84%.

Родри 28 лет. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 120 миллионов евро.

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