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Сборная Испании обыграла Англию и стала чемпионом Европы по футболу

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Футболисты сборной Испании в финале Евро-2024
Футболисты сборной Испании. Фото: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images

Футболисты сборной Испании одержали победу над командой Англии в финале чемпионата Европы 2024 года, который завершился в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая встреча турнира состоялась на Олимпийском стадионе в Берлине. Испанцы выиграли со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Нико Уильямс (47 минута) и Микель Оярсабаль (86), которым ассистировали Ламин Ямаль и Марк Кукурелья соответственно. Единственный мяч англичан с передачи Джуда Беллингема забил Коул Палмер (73).

Сборная Испании единолично стала самой титулованной командой в истории чемпионатов Европы. В активе "Красной фурии" теперь четыре трофея (1964, 2008, 2012 и 2024 годы).

Англичане не смогли впервые стать чемпионами Европы. Второй раз подряд команда Гарета Саутгейта проиграла в финале. В решающем матче Евро-2020 англичане уступили Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2133837-sbornaya-ispanii-obygrala-angliyu-i-stala-chempionom-evropy-po-futbolu/

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