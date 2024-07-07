Сборная Уругвая сенсационно одолела Бразилию и вышла в полуфинал футбольного Кубка Америки

В США прошел очередной соревновательный день Копа Америка-2024, в рамках которого на четвертьфинальной стадии сыграли сборные Уругвая и Бразилии, передает корреспондент NUR.KZ.
В основное время встречи футболисты обеих команд не смогли открыть счет (0:0). При этом на 74-й минуте сборная Уругвая осталась в меньшинстве. Красную карточку за грубую нарушение получил Найтан Нандес. После чего все решалось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались уругвайцы - 4:2.
Таким образом, пентакампеоны покидают Копа Америка-2024 на стадии четвертьфинала. Сборная Уругвая поборется за путевку в финал с Колумбией, которая в параллельном матче разгромила Панаму.
Ранее в полуфинал Копа Америка-2024 пробились национальные команды Аргентины и Канады. В четвертьфинале аргентинцы переиграли в серии пенальти Эквадор, канадцы обыграли Венесуэлу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130267-sbornaya-urugvaya-sensacionno-odolela-braziliyu-i-vyshla-v-polufinal-futbolnogo-kubka-ameriki/