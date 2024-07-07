Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Уругвая сенсационно одолела Бразилию и вышла в полуфинал футбольного Кубка Америки

Опубликовано:

Сборная Уругвая по футболу
Сборная Уругвая по футболу. Фото: CopaAmerica.com

В США прошел очередной соревновательный день Копа Америка-2024, в рамках которого на четвертьфинальной стадии сыграли сборные Уругвая и Бразилии, передает корреспондент NUR.KZ.

В основное время встречи футболисты обеих команд не смогли открыть счет (0:0). При этом на 74-й минуте сборная Уругвая осталась в меньшинстве. Красную карточку за грубую нарушение получил Найтан Нандес. После чего все решалось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались уругвайцы - 4:2.

Таким образом, пентакампеоны покидают Копа Америка-2024 на стадии четвертьфинала. Сборная Уругвая поборется за путевку в финал с Колумбией, которая в параллельном матче разгромила Панаму.

Ранее в полуфинал Копа Америка-2024 пробились национальные команды Аргентины и Канады. В четвертьфинале аргентинцы переиграли в серии пенальти Эквадор, канадцы обыграли Венесуэлу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130267-sbornaya-urugvaya-sensacionno-odolela-braziliyu-i-vyshla-v-polufinal-futbolnogo-kubka-ameriki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie