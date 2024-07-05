Сборная Аргентина вышла в полуфинал Копа Америка-2024

В США прошел первый четвертьфинальный матч футбольного Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующие победители Копа Америка аргентинцы проводили встречу на стадионе "Релайант" в Хьюстоне (штат Техас, США) против Эквадора. Основное игровое время завершилось со счетом 1:1. По голу забили аргентинский защитник Лисандро Мартинес и эквадорский нападающий Кевин Родригес.

Дополнительные таймы также не выявили победителя. В серии пенальти свой удар не реализовал Лионель Месси — мяч после удара "паненкой" попал в перекладину. Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес отразил два удара. Счет — 4:2 - Аргентина выходит в полуфинал.

В битве за путевку в финал Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем пары Венесуэла - Канада.

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