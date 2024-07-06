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Копа Америка — 2024: сборная Канады впервые в своей истории вышла в полуфинал

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Сборная Канады по футболу
Сборная Канады по футболу. Фото: CopaAmerica.com

Сборная Канады по футболу одержала волевую победу над Венесуэлой и вышла в полуфинал футбольного Кубка Америки, передает корреспондент NUR.KZ.

В США продолжается футбольный чемпионат между сборными Южной и Северной Америки, в рамках которого прошел второй четвертьфинальный матч. На стадионе в Арлингтоне (штат Техас, США) встречались Венесуэла и Канада.

Первыми счет в игре на 13-й минуте открыли канадцы, усилиями 24-летнего нападающего Джейкоба Шаффельбурга.

Соперники смоги отыграться только во втором тайме. На 64-й минуте поразил ворота Канады опытный форвард венесуэльской команды Хосе Саломон Рондон.

Основное игровое время завершилось в ничью - 1:1. Все решалось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались канадцы (4:3 по пенальти).

Таким образом, Канада впервые в своей истории выходит в полуфинал футбольного Кубка Америки. В следующей стадии она сыграет против действующих чемпионов турнира аргентинцев. В своем четвертьфинальном матче они также в серии пенальти одолели Эквадор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2130000-kopa-amerika-2024-sbornaya-kanady-vpervye-v-svoey-istorii-vyshla-v-polufinal/

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