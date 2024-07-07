Сборная Колумбии разгромила Панаму и вышла в полуфинал Копа Америка - 2024

В рамках футбольного Кубка Америки - 2024 провели четвертьфинальную встречу сборные Колумбии и Панамы, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Аризона Кардиналс" в американском городе Глендейле. Счет был открыт уже на 8-й минуте, усилиями колумбийского нападающего Джона Кордобы. Спустя семь минут Хамес Родригез удваивает преимущество, а в концовке первого тайма вингер "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луис Фернандо Диас доводит счет до 3:0.

Во второй половине встречи Ричард Риос и Мигель Борха устанавливает окончательные цифры на табло - 5:0.

Сборная Колумбии выходит в полуфинал футбольного Кубка Америки-2024.

Ранее в полуфинал Копа Америка-2024 пробились национальные команды Аргентины и Канады. В четвертьфинале аргентинцы переиграли в серии пенальти Эквадор, канадцы обыграли Венесуэлу.

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