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Опубликовано видео всех пяти голов в матче сборных Азербайджана и Казахстана

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу во время матча
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Телеканал Qazsport опубликовал на своем официальном YouTube-канале видеообзор товарищеского футбольного матча между сборными Азербайджана и Казахстана.

Встреча состоялась на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхее. Азербайджанцы уступали со счетом 0:2, но в итоге одержали волевую победу — 3:2.

В составе сборной Казахстана отличились Ян Вороговский и Максим Самородов. У номинальных хозяев мячи забили Махир Эмрели, Эмин Махмудов (с пенальти) и Турал Байрамов.

Поражение стало для казахстанцев четвертым подряд. После него работу с командой прекратит тренерский штаб Магомеда Адиева, которым в последних двух матчах руководил Руслан Балтиев. Новым главным тренером сборной Казахстана стал Станислав Черчесов, оценивший игру футболистов в июньских встречах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2116104-opublikovano-video-vseh-pyati-golov-v-matche-sbornyh-azerbaydzhana-i-kazahstana/

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