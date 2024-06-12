Опубликовано видео всех пяти голов в матче сборных Азербайджана и Казахстана

Телеканал Qazsport опубликовал на своем официальном YouTube-канале видеообзор товарищеского футбольного матча между сборными Азербайджана и Казахстана.

Встреча состоялась на нейтральном поле в венгерском городе Сомбатхее. Азербайджанцы уступали со счетом 0:2, но в итоге одержали волевую победу — 3:2.

В составе сборной Казахстана отличились Ян Вороговский и Максим Самородов. У номинальных хозяев мячи забили Махир Эмрели, Эмин Махмудов (с пенальти) и Турал Байрамов.

Поражение стало для казахстанцев четвертым подряд. После него работу с командой прекратит тренерский штаб Магомеда Адиева, которым в последних двух матчах руководил Руслан Балтиев. Новым главным тренером сборной Казахстана стал Станислав Черчесов, оценивший игру футболистов в июньских встречах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.