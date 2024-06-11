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"К ребятам есть определенные вопросы": Черчесов прокомментировал поражение сборной Казахстана

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Новый главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов оценил выступление команды в прошедших товарищеских матчах, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сегодня, казахстанские футболисты уступили в товарищеской встрече Азербайджану со счетом 2:3. Это стало четвертым поражением подряд для национальной сборной.

"Я смотрел обе товарищеские игры сборной Казахстана. В Ереване команда начала неважно, пропустив мяч на первых минутах. А сегодня ребята сыграли совсем по-другому, поведя в счете к середине первого тайма. В определенный момент мячом начал владеть Азербайджан. Пока не знаю, почему решили отдать мяч сопернику. Надо сказать, что это товарищеский матч, и обе команды сыграли в обороне намного хуже, чем в атаке.
После игры я зашел в раздевалку и сказал ребятам над чем работать, чтобы мы могли поправлять свои ошибки еще до сентябрьских матчей. Товарищеские матчи нужны для того, чтобы проверить свою обойму: сегодня сыграли два резервных вратаря и несколько молодых футболистов. К ребятам есть определенные вопросы, однако это рабочие моменты, над которыми мы будем работать", — сказал Черчесов.

Ранее, исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Руслан Балтиев прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеской игре с Азербайджаном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2115816-k-rebyatam-est-opredelennye-voprosy-cherchesov-prokommentiroval-porazhenie-sbornoy-kazahstana/

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