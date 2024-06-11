Сборная Казахстана по футболу упустила победу над Азербайджаном в товарищеском матче

Национальная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в выездной товарищеской игре с Азербайджаном на нейтральном поле в городе Сомбатхей (Венгрия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Игра началась с быстрого гола. Уже на второй минуте матча казахстанская сборная получила право исполнить угловой. Мяч подал капитан команды Асхат Тагыберген верхнюю передачу замкнул защитник Ян Вороговский.

Второй мяч в ворота соперника отправил форвард "Актобе" Максим Самородов. На 28-й минуте он успешно реализовал свой момент с передачи Абата Аймбетова.

На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий сборной Азербайджана и польской "Легии" Махир Эмрели.

Следом гол забил азербайджанский полузащитник Эмин Махмудов, он реализовал пенальти на 50-й минуте. На 73-й минуте нападающий Турал Байрамов поразил ворота казахстанской команды и нанес ей четвертое поражение подряд.

Азербайджан – Казахстан 3:2

Напомним, что контрольный матч с Азербайджаном стал заключительным для тренерского штаба Магомеда Адиева. Сам специалист покинул расположение сборной Казахстана 31 мая. Обязанности главного тренера исполнял его ассистент Руслан Балтиев.

Далее команду возглавит россиянин Станислав Черчесов.

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