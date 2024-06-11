"Такая игра может понравиться болельщикам": тренер сборной Казахстана – о поражении от Азербайджана

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Руслан Балтиев прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеской игре с Азербайджаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Azerisport.com.

Напомним, Казахстан упустил победу над соперником, в первой половине встречи команда вела со счетом 2:1, однако азербайджанские футболисты совершили камбэк и победили со счетом 3:2.

"Думаю, такая игра может понравиться болельщикам, с обилием голевых моментов у обеих ворот. Соперники достойны друг друга. Хочется поздравить сборную Азербайджана с победой. Проиграли из-за своих ошибок. Нужно уметь концентрироваться. Да, не хватило немного концентрации, когда пропускали перед самым перерывом", - заявил Балтиев.

Добавим, что этот матч стал последним для Балтиева в качестве тренера сборной Казахстана. Специалист присоединится к штабу Магомеда Адиева в грозненском ФК "Ахмат".

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