Тренер сборной Казахстана рассказал об уходе из команды вслед за Адиевым

Руслан Балтиев, ассистент бывшего главного тренера сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева, на пресс-конференции высказался о своем уходе из команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Адиев покинул пост в конце мая, сосредоточившись на работе в грозненском "Ахмате". Новым главным тренером сборной Казахстана стал Станислав Черчесов. Он приступит к работе после товарищеских матчей с Арменией и Азербайджаном, к которым национальную команду готовит Балтиев.

"Мы как команда Магомеда Мусаевича по окончании этих двух матчей тоже закончим. У Станислава Саламовича будет свой тренерский штаб. Поэтому у нас осталось две игры, на этом все. В этом мы тоже будем вместе с Магомедом Мусаевичем.

Неправильно будет говорить о нашей работе нам самим. Пусть оценивают болельщики и журналисты. Мы старались приносить максимальный результат, работать с пацанами честно и открыто", — заявил Балтиев.

Сборная Казахстана сыграет с Арменией 7 июня, с Азербайджаном — 11 июня.

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