Магомед Адиев озвучил причину ухода с поста главного тренера сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью для YouTube-канала "Спорт Шредингера" высказался о причине, по которой он покинул национальную команду.

С апреля текущего года россиянин возглавляет грозненский ФК "Ахмат", до решения об отставке он совмещал посты в сборной и клубе.

Напомним, 31 мая Казахстанская Федерация футбола опубликовала официальное заявление об уходе Адиева, мотивируя это семейными обстоятельствами специалиста.

О данной формулировке сам Магомед Адиев рассказал следующее:

"Понятно, что это было не семейным обстоятельствам, здесь нужно отдать должное Адлету Назарбаевичу Барменкулову и всей федерации. Когда они у меня спросили формулировку, я сказал: "Ребят, ну вы же знаете все…". Я знаю, сколько усилий вы приложили, чтобы я остался, но это, по большому счету, по моей инициативе… Они хотели как-то минимизировать негатив ко мне.

Конечно, это мое решение, но оно очень тяжелое, самое тяжелое в моей тренерской карьере. Я очень долго думал, взвешивал и все-таки принял. Возможно, оно будет неправильное, только время покажет… Оно созрело у меня созрело сразу после Греции. Когда мы проиграли 0:5, после такого фиаско – я как тренер должен был подать прошение об отставке. Но я не мог подумать только о себе: у меня была и команда, которая за мной шла, и президент федерации.

Сейчас, когда провел время в РПЛ и посмотрел на другой футбол, я сказал Адлету Назарбаевичу: "Сборная – это очень классно. Когда у тебя сборная, это вся страна, поддержка вся страны, ты объединяешь всю страну. Но как тренеру мне не хватает 10 игр в год", - заявил специалист.

Адиев руководил сборной Казахстана с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда поднялась в следующий дивизион Лиги наций, заняла четвертое место в отборе на Евро-2024 и имела шансы на исторический выход в финальную часть чемпионата Европы через стыковые матчи.

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