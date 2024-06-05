Станислав Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов приступит к своим обязанностям после июньских матчей, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

О назначении российского специалиста на этот пост было официально объявлено 3 июня. Ранее должность занимал его соотечественник Магомед Адиев, который сосредоточился на работе в грозненском "Ахмате".

Ближайшие матчи сборная Казахстана проведет 7 и 11 июня — против Армении и Азербайджана соответственно. Обе встречи пройдут в товарищеском формате.

В КФФ заявили, что в это время национальной командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев. Новый тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым приступит к работе уже после товарищеских матчей.

Напомним, в преддверии игр в состав сборной Казахстана внесли несколько изменений.

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