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Станислав Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах

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Российский футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Seb Daly/Sportsfile via Getty Images

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов приступит к своим обязанностям после июньских матчей, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

О назначении российского специалиста на этот пост было официально объявлено 3 июня. Ранее должность занимал его соотечественник Магомед Адиев, который сосредоточился на работе в грозненском "Ахмате".

Ближайшие матчи сборная Казахстана проведет 7 и 11 июня — против Армении и Азербайджана соответственно. Обе встречи пройдут в товарищеском формате.

В КФФ заявили, что в это время национальной командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев. Новый тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым приступит к работе уже после товарищеских матчей.

Напомним, в преддверии игр в состав сборной Казахстана внесли несколько изменений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2112879-stanislav-cherchesov-ne-budet-rukovodit-sbornoy-kazahstana-v-blizhayshih-matchah/

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