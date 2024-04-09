Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Поможет родному клубу и вернется в сборную": глава казахстанского футбола — о Магомеде Адиеве

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что Магомед Адиев намерен в июне вернуться к работе в национальной сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

На прошлой неделе главный тренер сборной Казахстана занял аналогичный пост в грозненском "Ахмате" на правах совмещения. Дебютный матч российского специалиста в новом клубе завершился поражением.

"Я считаю, что Магомед Адиев выполнил те задачи, которые были поставлены перед ним федерацией, независимо от поражения в матче с греками. Нашей главной целью было создание лояльной футбольной аудитории в Казахстане, и мы успешно справились с этим. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Магомедом Адиевым. В настоящее время у нас есть контракт до конца текущего года, что будет дальше — покажет время", — заявил Барменкулов.
"Магомед Адиев сейчас находится в отпуске и по просьбе президента "Ахмата" помогает своему родному клубу из Грозного до 1 июня. Потом он возвращается в Казахстан и продолжит работать с национальной сборной", — добавил глава КФФ.

Вместе с Адиевым в "Ахмате" пришли и трое его помощников по тренерскому штабу национальной команды — Руслан Балтиев, Евгений Коструб и Ерлан Ибраим. В июне сборная Казахстана проведет товарищеский матч с Арменией. Планируется, что команда также сыграет с Азербайджаном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2081696-pomozhet-rodnomu-klubu-i-vernetsya-v-sbornuyu-glava-kazahstanskogo-futbola-o-magomede-adieve/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.