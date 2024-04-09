"Поможет родному клубу и вернется в сборную": глава казахстанского футбола — о Магомеде Адиеве

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что Магомед Адиев намерен в июне вернуться к работе в национальной сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

На прошлой неделе главный тренер сборной Казахстана занял аналогичный пост в грозненском "Ахмате" на правах совмещения. Дебютный матч российского специалиста в новом клубе завершился поражением.

"Я считаю, что Магомед Адиев выполнил те задачи, которые были поставлены перед ним федерацией, независимо от поражения в матче с греками. Нашей главной целью было создание лояльной футбольной аудитории в Казахстане, и мы успешно справились с этим. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Магомедом Адиевым. В настоящее время у нас есть контракт до конца текущего года, что будет дальше — покажет время", — заявил Барменкулов.

"Магомед Адиев сейчас находится в отпуске и по просьбе президента "Ахмата" помогает своему родному клубу из Грозного до 1 июня. Потом он возвращается в Казахстан и продолжит работать с национальной сборной", — добавил глава КФФ.

Вместе с Адиевым в "Ахмате" пришли и трое его помощников по тренерскому штабу национальной команды — Руслан Балтиев, Евгений Коструб и Ерлан Ибраим. В июне сборная Казахстана проведет товарищеский матч с Арменией. Планируется, что команда также сыграет с Азербайджаном.

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