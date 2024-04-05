"Бред и откат в прошлое": казахстанские болельщики — о назначении Адиева в российский клуб

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев официально возглавил российский "Ахмат". NUR.KZ рассказывает о реакции болельщиков национальной команды на это решение.

Планируется, что российский специалист будет совмещать посты в сборной Казахстана и "Ахмате". При этом срок его соглашения с грозненским клубом не раскрывается.

Под публикацией в Instagram-аккаунте Казахстанской федерации футбол (КФФ) с соответствующей новостью большая часть пользователей раскритиковала это кадровое решение. Ниже приводится часть комментариев, которые встретили поддержку среди аудитории.

"Пусть уходит! Как можно работать в двух странах по совместительству? Тренер сборной страны не должен совмещать должности!"

"Через неделю уйдет совсем — 100%. Казахстану нужен новый тренер, последние игры показали реальный уровень".

"Совмещение постов в сборной и клубе — это просто бред. Откат в прошлое. На пользу сборной это точно не пойдёт. Надо сказать Магомеду Мусаевичу спасибо, это была красивая история. Но нужно расставаться, совмещение постов — худшее, что можно было придумать".

"Магомеду Мусаевичу нужно уходить. Он сделал все что мог. Сборной нужны новые люди. Было бы хорошо пригласить тренера, который усовершенствует атаку. Следует отметить талант Адиева, но кажется, что он достиг максимума".

"КФФ, будьте последовательны! Если вы против натурализации, то будьте против и совмещения! Безусловно, Магомед Мусаевич много сделал для сборной, но быть тренером клуба другой страны — это немного перебор".

Несколько раз пользователи в контексте совмещения постов упоминали казахскую пословицу, которую на русский язык можно перевести так: "Кто держится за две лодки сразу, тот уйдет под воду".

Некоторые болельщики отдельно раскритиковали решение о сотрудничестве именно с "Ахматом". Пользователи напомнили, что клуб и его руководители находятся под международными санкциями.

"Ахмат" напрямую аффилирован с Рамзаном Кадыровым. Если он как обычно начнет бредить захватом Европы, а такая его реплика совпадет по времени с выездными играми сборной, это точно не проигнорируют западные СМИ. Адиеву как сотруднику клуба Кадырова будут задавать вопросы. Зачем сборной и уж тем более нашей стране такое лишнее внимание? Пусть лучше Адиев уходит".

"С учетом спонсора "Ахмата" может теперь спокойно под санкции попасть".

Позитивные комментарии о назначении Адиева почти не встречаются. Некоторые пользователи лишь отмечают, что это может открыть дополнительный путь в чемпионат России для казахстанских футболистов.

"Ахмату" надо привлечь несколько казахстанских игроков", — написал один из болельщиков, прикрепив эмодзи аплодисментов.

В Telegram-канале @sportnurkz также опубликован опрос, где можно выразить отношение к новой работе Адиева. На момент публикации 43% проголосовавших признались в негативных эмоциях, 34% восприняли новость положительно, 20% — нейтрально.

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