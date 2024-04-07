Тренеры сборной Казахстана по футболу ушли за Адиевым в российский клуб

Пресс-служба грозненского "Ахмата" объявила, что в команде вместе с Магомедом Адиевым будут работать члены тренерского штаба сборной Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

О назначении Адиева главным тренером клуба Российской премьер-лиги официально объявили в пятницу. Специалист будет совмещать эту работу с аналогичной должностью в сборной Казахстана по футболу.

Позднее в "Ахмате" объявили, что помогать российскому специалисту на клубном уровне будут Руслан Балтиев (старший тренер), Евгений Коструб (тренер) и Ерлан Ибраим (тренер по физической подготовке). Все они также работают с Адиевым в национальной команде.

Дебютный матч под руководством нового главного тренера "Ахмат" проведет в воскресенье против московского "Локомотива" на своем поле. На данный момент грозненцы занимают 12-е место в таблице РПЛ.

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