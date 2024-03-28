"Мы поднялись на новый уровень": голкипер сборной Казахстана – о последних результатах команды

Основной вратарь Национальной сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий прокомментировал выступление команды в последних матчах, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, что сборная проиграла последние две игры. В первом матче Казахстан потерпел разгром от Греции и лишился шансов на выход на Евро-2024, а затем в товарищеской встрече с Люксембургом уступил со счетом 2:1.

"Было тяжело собраться после матча в Греции, было тяжело достать эмоции, было опустошение. Матч не сложился, все ребята сделали максимум, где-то были провалы, где-то хорошие моменты. Но мы, как одно целое, как сборная поднялись на новый уровень. Просто сейчас на начальном этапе тяжело. Нам ничего не остается, кроме как идти вперед, становиться сильнее. Нам нужно это принять, привыкать, что легких матчей не будет. Мы достойно провели квалификацию, поднялись эмоционально, тактически…Наши старшие ребята сделали задел, мы поддержали, и теперь надо младшим ребятам помочь, чтобы они выступали достойно и поднимали наш уровень дальше", - заявил Шацкий.

Ранее главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев назвал условие для ухода из национальной команды.

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