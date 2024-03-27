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Сборная Казахстана по футболу проиграла Люксембургу в товарищеском матче

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Казахстанские футболисты Бахтиер Зайнутдинов и Александр Марочкин (слева направо)
Бахтиер Зайнутдинов и Александр Марочкин (слева направо). Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по футболу на выезде уступила в товарищеском матче с командой Люксембурга и потерпела второе подряд поражение, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась на арене "Стад де Люксембург" и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. Сборная Казахстана быстро вышла вперед благодаря голу Адилета Садыбекова. Уже на второй минуте полузащитник ударом головой замкнул навес Асхата Тагыбергена со штрафного. Для 21-летнего футболиста гол стал дебютным в составе национальной команды.

Однако до перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала у люксембуржцев отличился Жерсон Родригес (24 минута), который головой замкнул навес в штрафную площадь. Затем Данел Синани (45) дальним ударом при помощи рикошета установил окончательный счет.

Для сборной Казахстана поражение стало вторым подряд. Ранее команда под руководством Магомеда Адиева разгромно уступила Греции в полуфинале стыкового турнира Евро-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073741-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-lyuksemburgu-v-tovarischeskom-matche/

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