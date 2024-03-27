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"Вы достали уже": Куат Хамитов о поражении сборной Казахстана по футболу

Опубликовано:

боец Куат Хамитов
Куат Хамитов. Фото: kuat__khamitov/instagram.com

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов прокомментировал второе поражение подряд сборной по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боец прокомментировал пост в Instagram, в котором были итоги матча с Люксембургом.

«Да вы достали уже, не можете победить, тогда купите победу! Или поставьте всех игроков на ворота, может тогда не проиграете», — написал Хамитов в комментариях.

Напомним, мужская сборная Казахстана по футболу на выезде уступила в товарищеском матче с командой Люксембурга и потерпела второе подряд поражение.

Сразу после этого главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил о готовности покинуть свой пост, если руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) примет такое решение.

Ранее, Куат Хамитов резко высказался в своих социальных сетях о поражении национальной сборной Казахстана по футболу в полуфинале стыкового турнира Греции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2074092-vy-dostali-uzhe-kuat-hamitov-o-porazhenii-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/

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