"Футбол умер в Казахстане": Куат Хамитов высказался о поражении Греции

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамито резко высказался в своих социальных сетях о поражении национальной сборной Казахстан по футболу в полуфинале стыкового турнира Греции, передает NUR.KZ.

"Только что Футбол умер в Казахстане!

Если бы 8 лет назад, меня бы кто-то услышал, то сегодня такого бы позора не было. Нас убили прямо на глазах у всего мира! И да, нас обманывали, типо, что это для имиджа страны и тд, но на самом деле это просто обычное воровство. Нету у нашего футбола будущего, пока не сделайте все так, как я говорил! Проснитесь уже, Чудо бывает только в сказке! И да, теперь в Казахстане официально запрещено есть Греческий салат! Не вздумайте кушать", - заявляет в своем посте в Instagram Хамитов.

Напомним, подопечные Магомеда Адиева уступили греческой сборной с разгромным счетом 0:5 и не смогли выйти в финал стыкового турнира за путевку на Евро-2024.

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