Футболист сборной Казахстана высказался о будущем главного тренера

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов выразил желание продолжить работу с Магомедом Адиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.
В ночь на среду национальная команда уступила в товарищеском матче Люксембургу (0:2), потерпев второе подряд поражение. После игры Адиев назвал условие, при котором покинет пост главного тренера сборной Казахстана.
"Хотят ли игроки, чтобы Адиев остался? Конечно, хотят, что за вопрос! — сказал Оразов. — После Греции еще тяжело, но это не должно быть отговоркой. Уже надо перелистнуть эту страницу и готовиться к осеннему циклу Лиги наций. Несмотря на всю критику, я считаю, мы провели хороший цикл. Мы уже делом показали — мы можем, просто нужно дальше работать над собой".
После поражения от Люксембурга Адиев включил Оразова в число "дерзкой молодежи", с опорой на которую, по его мнению, должна формироваться обновленная сборная Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2074050-futbolist-sbornoy-kazahstana-vyskazalsya-o-buduschem-glavnogo-trenera/