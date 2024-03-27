Главный тренер сборной Казахстана определил "дерзкую молодежь" будущим команды

Молодые футболисты должны сформировать костяк обновленной сборной Казахстана, заявил на пресс-конференции главный тренер национальной команды Магомед Адиев, передает NUR.KZ.

После поражения в товарищеском матче с Люксембургом российский специалист выделил нескольких игроков.

"Считаю, у нас появляется довольно дерзкая молодежь: Самородов, Оразов, Астанов, Чесноков, Садыбеков, Асранкулов. Это те люди, на которых надо сейчас опираться. Им нужно набираться опыта, чтобы они сейчас свои ошибки допускали, но готовились уже к отбору на чемпионат мира. Понятно, что опытных людей мы не можем списывать, нужны и вторые номера под этих ребят.

У нас есть ограниченность в выборе состава, нам нужны люди. Необходимо искать, глубже копать. Хотим сформировать костяк на несколько лет, чтобы у этой сборной был не один цикл, а еще и завтрашний день", — заявил Адиев.

Также российский тренер подчеркнул, что необходимо продолжать придерживаться строгих принципов отбора футболистов в команду.

"С первого дня я не раздавал майку нашей национальной сборной налево и направо. Ее будут надевать только достойные — как по человеческим характеристикам, так и по профессиональным. Другого пути здесь нет", — сказал Адиев.

Также специалист назвал условие, при котором сможет продолжить работу в сборной Казахстана по футболу.

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