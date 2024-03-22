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Начался стыковой матч Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана

Опубликовано:

Казахстанский футболист Игорь Шацкий
Игорь Шацкий. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Стартовый свисток прозвучал в матче сборных Греции и Казахстана по футболу в рамках полуфинала плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Стыковая встреча проходит на стадионе "Айя-София" в Афинах. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле вывел Абзал Бейсебеков. На матче присутствует глава Национального олимпийского комитета страны Геннадий Головкин. Прямую трансляцию встречи можно смотреть на телеканалах "Qazsport" и "Qazaqstan".

Для получения путевки на Евро-2024 необходимо одержать две победы в плей-офф. Если сборная Казахстана обыграет Грецию, то в финале стыкового турнира на выезде встретится с командой Грузии.

Ранее соперники по полуфиналу встречались трижды: дважды — в отборочном цикле ЧМ-2006, один раз — в товарищеском матче в 2006 году. Во всех играх сборная Греции была сильнее казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072079-nachalsya-stykovoy-match-evro-2024-mezhdu-sbornymi-gretsii-i-kazahstana/

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