Начался стыковой матч Евро-2024 между сборными Греции и Казахстана

Стартовый свисток прозвучал в матче сборных Греции и Казахстана по футболу в рамках полуфинала плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Стыковая встреча проходит на стадионе "Айя-София" в Афинах. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле Абзал Бейсебеков. На матче присутствует глава Национального олимпийского комитета страны Геннадий Головкин. встречи можно смотреть на телеканалах "Qazsport" и "Qazaqstan".

Для получения путевки на Евро-2024 необходимо одержать две победы в плей-офф. Если сборная Казахстана обыграет Грецию, то в финале стыкового турнира на выезде встретится с командой Грузии.

Ранее соперники по полуфиналу встречались трижды: дважды — в отборочном цикле ЧМ-2006, один раз — в товарищеском матче в 2006 году. Во всех играх сборная Греции была сильнее казахстанцев.

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